Due fratelli colpiti da un fulmine in spiaggia a Paola

I due sono stati trasportati in ospedale in gravissime condizioni

PAOLA (CS) – Due uomini sono stati colpiti da un fulmine in spiaggia nella zona delle ‘T’ di Paola. Si tratta di due fratelli originari di San Donato di Ninea, F. D. di 46 anni e P. D. di 61 anni che intorno alle 15:00 stavano camminando sull’arenile vicino a delle barche. Il lampo li ha colpiti e sono subito caduti a terra. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Uno dei due è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Lamezia Terme, l’altro in ambulanza al Pronto Soccorso di Paola. Entrambi sembrerebbe versino in gravi condizioni a causa delle ustioni e dei traumi riportati.Â