San Giovanni in Fiore, auto sbanda in pieno centro

Alla guida un giovane di 20 anni rimasto illeso. L’auto ribaltatasi ha finito la sua corsa contro un lampione dell’illuminazione pubblica andato distrutto

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – I vigili del fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore sono intervenuti nell’immediatezza del fatto mettendo in sicurezza i luoghi e soprattutto i residenti. Nella prima mattinata in via Gramsci, in pieno centro cittadino, il giovane 20enne alla guida di una Fiat grande Punto per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo. Due carambole e la fine della corsa contro un faro dell’illuminazione pubblica abbattuto completamente come in una partita di bowling. Immediata la richiesta di soccorso.

Il distaccamento dei vigili del fuoco, ormai permanente, di San Giovanni in Fiore ha risposto nell’immediatezza. La squadra diretta dal caposquadra Giovanni Talarico in pochi minuti era presente sul luogo dell’incidente. Il giovane fortunatamente non ha riportato ferite. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo evitando la dispersione di benzina ed eventuali incendi e messo in sicurezza il palo dell’illuminazione pubblica. La strada è stata chiusa alla viabilitĂ , anche se per poco tempo, per poter eseguire le operazioni della messa in sicurezza dei luoghi. A rilevare l’incidente è intervenuta la polizia municipale