FOTONOTIZIA – Auto finisce in mare al porto di Cetraro

Il veicolo parcheggiato a pochi metri dalla battigia è scivolato in acqua sotto gli occhi increduli dei presenti

CETRARO (CS) – Una Smart parcheggiata nel porto di Cetraro è finita in acqua. L’episodio si è verificato questa mattina sotto gli occhi increduli dei presenti che hanno visto scivolare l’auto in mare. Per il recupero del mezzo è intervenuta una ditta privata del posto con una gru e un sommozzatore. L’auto, senza passeggeri a bordo, era stata lasciata sul pontile dal proprietario, che distrattamente non aveva sollevato il freno a mano. Fortunatamente nessuno si trovava sulla traiettoria del veicolo quando ha iniziato a muoversi per poi cadere in acqua.