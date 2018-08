Tramonta il “Gransole” dei cosentini, dopo 25 anni chiude i battenti il Carrefour

La notizia, nell’aria da tempo, negli ultimi giorni è diventata concreta. Dopo 25 anni addio allo storico ipermercato francese dove tantissimi cosentini si recavano a fare la spesa. Quello di Zumpano era l’ultimo rimasto aperto in tutto il sud Italia.Â

ZUMPANO (CS) – La signora alla cassa spiega ai clienti incuriositi dalla ‘liquidazione totale’ e dalle scaffalature quasi vuote, che entro fine agosto il Carrefour chiuderà i battenti per lasciare il posto ad un nuovo ipermercato. Per migliaia di cosentini e residenti dell’hinterland, il Carrefour ha rappresentato per ben 25 anni un punto di riferimento. Una storia nata all’inizio degli anni ’90, quando a Zumpano si decise di investire nella creazione di un centro commerciale, il primo nella provincia di Cosenza. Arrivò il “Gransole” sostituito dopo pochi anni dalla nota catena di supermercati e ipermercati francese. Ma in molti, sopratutto nei più anziani, per molto tempo hanno continuato ad identificarlo così. Ora proprio quel ‘Gransole’ è sulla via del tramonto. Negli ultimi giorni l’ipermercato è stato preso d’assalto da centinaia di persone a caccia di qualche occasione per via della liquidazione di tutti i prodotti. Non è ancora chiaro quale sarà il destino dei circa 200 dipendenti dell’ipermercato di Zumpano. Alcuni, molto probabilmente, verranno riassorbiti dalla nuova proprietà , altri invece potrebbero restare senza lavoro.Â

La catena francese infatti, ha già cessato le attività in altre città italiane. L’ultimo ipermercato chiuso in ordine di tempo è stato qualche mese fa quello di Caserta; Zumpano era rimasto l’unico ancora attivo da Roma in giù nonostante negli ultimi anni, la proprietà avesse già provato a chiudere ‘baracca’. Quello di Zumpano è solo il culmine di uno smantellamento che ha riguardato una rete di 59 grandi negozi sul territorio nazionale che nel tempo porterà alla chiusura di tutti i grandi ipermercati del gruppo francese.

Nonostante Carrefour sia il settimo più grande gruppo di vendita al dettaglio di tutto il mondo ed il secondo a livello europeo con la gestione di oltre 12.000 punti vendita tra proprietà e franchising, ha deciso di non investire più in Italia dove nonostante sia il sesto distributore i ricavi sono crollati a causa della frenata dei consumi che colpisce proprio la grande distribuzione. Tra il 2014 e il 2016, come riportato dal Sole 24 ore, in Italia i supermercati francesi hanno accumulato 400 milioni di euro di perdite. Già due anni fa Carrefour aveva annunciato un piano di riorganizzazione totale che avrebbe coinvolto 32 punti vendita lungo la penisola del formato “Ipermercati” e che sarebbero andati in contro alla chiusura. Resteranno con molta probabilità i 416 supermercati ad insegna Carrefour Market e i 585 negozi di prossimità ad insegna Carrefour Express. A Cosenza, addio dunque ad uno dei più frequentati centri commerciali e alimentari dell’area urbana.