Identificato il ragazzo morto a Castrovillari dopo il furto al centro commerciale

CASTROVILLARI (CS) – Il giovane deceduto ieri durante un inseguimento è stato identificato. Ha un nome l’uomo trovato morto interno alle tre del mattino nell’abitacolo di un’Audi 4 di colore grigio schiantatasi contro un albero a Castrovillari. Si tratta di Massimo Ahmestovic, rom di 29 anni, nato ad Ardea in provincia di Roma. L’identificazione del ventinovenne, ritenuto uno degli autori del furto perpetrato nella notte tra martedì e ieri in un market all’interno di un centro commerciale della cittĂ del Pollino, è stata resa possibile grazie al rilevamento delle impronte digitali e al lavoro svolto dagli specialisti del reparto operativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Cosenza. Dai dati acquisiti, infatti, è risultato che l’uomo aveva precedenti ed era presente nella banca dati Afis. Il corpo senza vita di Ahmestovic era stato trovato dai militari all’interno della vettura assieme a parte della refurtiva del furto al market, ad arnesi da scasso e ad alcune targhe rubate. I ladri, quattro o cinque, dopo essere stati scoperti in flagranza si erano allontanati a bordo dell’Audi che, dopo pochi chilometri, era uscita dalla sede stradale andandosi a schiantare contro un albero. Successivamente, secondo la ricostruzione dei carabinieri, i complici del ventinovenne, ancora non identificati, hanno rubato un’altra vettura con la quale dopo pochi chilometri sono finiti in una scarpata impantanati nel fango.

