Insulti e botte a una ragazzina che non ‘eseguiva gli ordini’, scarcerato

Il fermo a carico del giovane pluripregiudicato di Corigliano Rossano arrestato per stalking e lesioni non è stato convalidato

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Dopo essersi reso irreperibile per mesi, era stato rintracciato e arrestato dai carabinieri di Corigliano Rossano. Rientrato dall’estero era stato ammanettato e portato nel carcere di Castrovillari. F. E. ventottenne pluripregiudicato coriglianese è accusato di atti persecutori e lesioni personali aggravate anche dalla recidiva ai danni di una minorenne. La vittima più volte era stato costretta, da quanto emerso nel corso delle indagini, a rivolgersi ai sanitari del Pronto Soccorso per curare traumi, ferite ed ematomi a seguito delle percosse subite.

Quando i due erano insieme se la ragazzina non eseguiva i suoi ordini e si atteneva alle sue istruzioni la picchiava con calci e pugni, costretta ad assecondare ogni sua volontà tra minacce, insulti, botte e scene di morbosa gelosia. Il Gip del Tribunale di Castrovillari, in totale accoglimento delle richieste avanzate dall’avvocato della difesa Francesco Nicoletti, non ha convalidato il fermo al quale era sottoposto F.E. disponendone l’immediata remissione in libertà. Dopo la scarcerazione resta la contestazione dei gravi reati stalking e lesioni aggravate ai danni di minore e il divieto di avvicinamento alla parte offesa e ai luoghi dalla stessa frequentati.

