Cane antidroga scova la cocaina nell’auto di un trentaquattrenne in provincia di Cosenza

MIRTO CROSIA (CS) – Carabinieri di Mirto Crosia in azione alle prime ore dell’alba insieme ai colleghi dei Reparti limitrofi e all’unità cinofila dei Carabinieri di Vibo Valentia. I militari da alcuni giorni avevano notato strani atteggiamenti e movimenti di un soggetto L.N, classe 1984. Hanno quindi deciso di attendere il trentaquattrenne mentre a bordo della propria auto percorreva una delle strade del Comune di Mirto Corsia. Fermato e controllato il suo atteggiamento nervoso ha insospettito ancora di più i carabinieri che approfondendo la perquisizione hanno rinvenuto un involucro contenente cocaina. Le ricerche sono quindi state estese al domicilio dove Jettemor’s, il cane antidroga, ha permesso di far rinvenire oltre cinque grammi di cocaina e circa tre grammi di hashish, nascoste in casa. Proseguendo nei controlli hanno poi rinvenuto nel cassetto di un mobile una pistola Beretta calibro 9 con matricola parzialmente alterata insieme a sette munizioni. Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Castrovillari, l’uomo è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria in regime di arresti domiciliari. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro unitamente alle munizioni ed all’arma che ora sarà analizzate dal Reparto Investigazioni Scientifiche.