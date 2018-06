Uomo ritrovato cadavere a San Fili, indagati genitori e medico curante

Dall’esito dell’autopsia il decesso, secondo i medici legali, sarebbe attribuibile a denutrizione e disidratazione

SAN FILI (CS) – La Procura della Repubblica di Cosenza tenta di far chiarezza sulla morte di Giuseppe Serra. Il quarantacinquenne fu ritrovato cadavere all’interno della propria casa a San Fili, in via Concezione, nel novembre del 2017. Le circostanze del decesso si sono rivelate fin da subito sospette, atteso lo stato di forte denutrizione che il cadavere manifestava già alla vista. Il pm Emanuela Greco chiese così il sequestro della salma e dispose accertamenti sul corpo di Serra mediante autopsia nominando come consulenti i dottori Berardo Cavalcanti e Vannio Vercillo. Furono così iscritti nel registro degli indagati, per consentire loro un consulente di parte, la mamma del defunto S.F., il padre L.G., il fratello S.V. e il medico curante D.G.C.. Gli esami autoptici hanno evidenziato, secondo quanto emerso dalla consulenza medico legale, come la morte sia avvenuta per la grave malnutrizione e disidratazione in cui versava il povero Giuseppe.

Oggi, padre, madre, fratello e medico curante hanno ricevuto l’avviso di conclusione indagini. I quattro risultano indagati per aver abbandonato Giuseppe in stato di bisogno. Il fatto sarebbe aggravato dalla conseguenziale morte del quarantacinquenne già conosciuto in paese per la situazione molto particolare in cui viveva da diverso tempo in quanto affetto da gravi patologie psichiatriche. Un’esistenza caratterizzata dal suo isolamento totale e dal rifiuto di ogni contatto con la società. Ormai da anni aveva infatti interrotto completamente i rapporti con la propria famiglia di origine e con qualsiasi altra persona respingendo i tentativi di riavvicinamento dei suoi cari e le cure sanitarie consigliate dalle strutture che lo avevano avuto in cura.