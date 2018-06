Incontra l’ex moglie dal parrucchiere, la minaccia e le ruba il telefono

L’uomo è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Cosenza con l’accusa di violenza e rapina

CASTROVILLARI (CS) – Incontra l’ex moglie in città e l’aggredisce. I carabinieri di Castrovillari hanno arrestato un uomo di 50 anni, C.G., cosentino, per stalking e rapina. Il fatto è avvenuto davanti ad un negozio di acconciature della città del Pollino dove la vittima si trovava per fare la messa in piega dalla parrucchiera. L’uomo è entrato nel locale, ha strattonato la donna e le ha portato via il telefono cellulare. Rintracciato dai militari, C. G., che ha già piccoli precedenti di polizia, è stato perquisito e trovato in possesso di un coltello da cucina con una lama di 19 centimetri. E’ stata l’ex moglie ad allertare i militari, impaurita dalla permanenza dell’uomo fuori dal locale.

Immagine di repertorio