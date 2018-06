Auto pirata investe un uomo sulla 106 e scappa. Avviate le indagini

E’ in gravi condizioni l’uomo travolto mentre era a bordo della sua bici, ieri sera, e lasciato a terra. Il conducente del mezzo è scappato senza prestare soccorso e la vittima è deceduta.

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un incidente stradale si è verificato ieri sera intorno alle 21.30 sulla statale 106 Jonica, nel comune di Corigliano Rossano nei pressi dell’uscita porto di Schiavonea tra le contrade Torricella e Brillìa. Un uomo, extracomunitario è stato investito da un mezzo pirata, che non si è fermato per prestare soccorso. La vittima era in sella ad una bicicletta ed è stato sbalzato finendo rovinosamente sull’asfalto. Il giovane, che ancora non è stato riconosciuto, avrebbe un’età compresa tra i 20 e i 30 anni. Nonostante i soccorsi è deceduto. La circolazione è rimasta bloccata per diverse ore con code e rallentamenti.

Sul posto gli operatori del 118 ed i carabinieri del Nucleo operativo radiomoble della locale Compagnia che si sono ritrovati davanti ad una scena agghiacciante. L’uomo era a terra in una pozza di sangue, agonizzante, vicino alla propria bicicletta. Trasportato nell’ospedale di Rossano è morto dopo alcune ore in seguito alle gravissime ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi. In corso le indagini per stabilire le cause dell’incidente. Non è escluso che chi ha investito l’uomo non si sia accorto di nulla, ma il conducente potrebbe dover rispondere di omicidio stradale.