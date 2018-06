Sorvegliato speciale sorpreso a Rossano con della marijuana nel marsupio

L’uomo si trovava in auto con la moglie quando è stato fermato e perquisito dalla polizia

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Nel tardo pomeriggio di ieri durante un servizio straordinario di pattugliamento del territorio di competenza del commissariato di Corigliano Rossano sono state controllate oltre 90 persone, molte delle quali con precedenti penali e di polizia, ed effettuate diverse perquisizioni personali, veicolari e domiciliari. Nel corso di uno dei posti di controllo effettuati nel centro cittadino di Rossano Scalo, è stato tratto in arresto un sorvegliato speciale di 30 anni in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. M. P. già gravato da precedenti penali e di polizia per spaccio di sostanza stupefacente è stato fermato mentre viaggiava a bordo di un’autovettura guidata dalla moglie. Notato l’atteggiamento nervoso ed agitato dei due soggetti, nonché constatati i numerosi precedenti penali e di polizia a carico dello stesso, gli operatori di Polizia li hanno perquisiti. Nel marsupio che indossava M. P. sono stati trovati nove involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo marjuana, per un peso complessivo di circa 25 grammi, già suddivisa in dosi e pronta per essere venduta. Espletate le formalità di rito M.P. presso la Casa Circondariale di Castrovillari in attesa di giudizio. La Polizia di Stato, con controlli straordinari disposti dal Questore della provincia di Cosenza Giancarlo Conticchio, continua nella sua azione di prevenzione e contrasto dei reati, con particolare attenzione al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel nuovo comune di Corigliano Rossano.