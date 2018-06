Mendicino, capogruppo minoranza Reda: “è un Comune al collasso”

La minoranza consiliare del Comune di Mendicino, in una nota a firma di Francesca Reda, è costretta ad intervenire direttamente in merito alle condizioni di dissesto economico finanziario che incomberebbero sull’ente comunale

MENDICINO (CS) – Un argomento che ha visto contrapposti il movimento politico “Cittadini per Mendicino” e l’Amministrazione guidata da Antonio Palermo. “E’ del 7 Giugno scorso la nota della Regione Calabria – Dipartimento ambiente e Territorio Settore 8 Rifiuti Protocollo generale n° 0201063 con la quale il dirigente del settore certifica l’esistenza di una grave situazione debitoria del Comune di Mendicino alla data del 30 Aprile 2018. Dalla nota del Dirigente di Settore si evince che “il Comune di Mendicino risulta essere in regola con il pagamento della Tariffa conferimento rifiuti urbani fino al 31/12/2014.”

“Per l’annualità 2015 esiste un debito di oltre 600.000 euro per il quale l’Ente – spiega Francesca Reda – ha chiesto rateizzazione in 60 rate mensili di € 10.074,22 che sta versando con regolarità. Per l’annualità 2016 il Comune di Mendicino è stato diffidato al pagamento dell’importo di € 212.152,37 diffida del 28/05/2018. Per l’annualità 2017 il Comune dovrà versare un acconto pari ad € 186.282,94”.

“E’ bene che i cittadini di Mendicino sappiano che le precedenti amministrazioni hanno saldato le pendenze nei confronti della Regione Calabria fino al 2014 per cui non sono colpevoli dell’attuale collasso finanziario dell’ente. L’attuale amministrazione Palermo, ha accumulato debiti sin dal 2015 per la Tariffa di conferimento dei rifiuti urbani per un totale complessivo di € 1.002.888,41. In soli quattro anni di amministrazione Palermo, hanno accumulato debiti con la Regione per la Tassa Rifiuti, debiti con la Sorical per il Servizio Idrico per oltre un milione di euro per un totale complessivo di oltre due milioni di euro”.

“La situazione è aggravata dal deficit di Bilancio registrato a consuntivo nel 2017 – spiega la Capogruppo consiliare di minoranza – per un totale di € 563.362,73 che dovrebbe essere ripianato in tre anni. In regime di assoluta mancanza di trasparenza verso i cittadini e verso le componenti la minoranza consiliare, la Giunta Palermo non ha informato nessuno della Diffida ricevuta il 28/05/2018 dalla Regione Calabria. La minoranza consiliare di Mendicino chiede di conoscere che fine abbiano fatto le somme versate dai cittadini per Tributi, Tasse e addizionali”.

“Ci chiediamo fino a quando l’amministrazione Palermo – conclude Francesca Reda – continuerà ad eludere il solo atto dovuto che dovrebbe compiere per il bene della cittadinanza tutta : la dichiarazione del dissesto finanziario!

Per il bene della cittadinanza e dei nostri figli chiediamo le dimissioni immediate della Giunta targata Palermo: avete dimostrato di non essere in grado di gestire la cosa pubblica, abbiate il buonsenso di dimettervi in modo che intervenga un commissario e successivamente una nuova Giunta capace di amministrare e di porre riparo ai danni generati in soli 4 anni di “Mala gestio”.