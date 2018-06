Incidente mortale sulla Statale 107, sale a due il bilancio dei morti

Rimane in rianimazione in prognosi riservata La ragazza, A.R., 18 anni ma le sue condizioni sono gravi. Non ce l’ha fatta A. D. D., 16 anni, spirato in rianimazione

COSENZA – Nonostante i medici in rianimazione abbiano cercato di stabilizzare i parametri vitali di A. che era giunto cosciente in ospedale, il giovane 16enne non è riuscito a rimanere aggrappato alla vita. E’ un momento grave e triste perchè due vite di due giovani si sono fermate sulla terribile Statale 107, Silana – Crotonese, nel comune di Rovito, strada troppe volte macchiata di sangue e una ragazza di 18 anni lotta tra la vita e la morte. Nello scontro tra le due vetture, una Twingo Renault e una Smart Mercedes è morto Giuseppe Visignano, 22 anni di Celico. Sul posto ad estrarre i corpi dalle lamiere accartocciate sono intervenuti i vigili del fuoco per affidarli alle cure dei sanitari. Ben due le ambulanze giunte sul posto che da subito hanno prestato soccorsi ai feriti, nel mentre i pompieri operavano sul taglio delle lamiere.

La polizia stradale intervenuta per effettuare i rilievi, dai primi accertamenti sembra che lo scontro sia avvenuto per via di una invasione di corsia di marcia. Il conducente della vettura che viaggiava in direzione Cosenza, avrebbe invaso la corsia all’interno della galleria ma in prossimità dell’uscita, scontrandosi frontalmente con chi sopraggiungeva in senso opposto. La potenza dell’impatto ha scaraventato le due auto a qualche metro fuori dalla galleria. E’ da capire la causa che abbia portato all’invasione della corsia opposta ma, su questo punto, stanno operando gli agenti della polstrada. L’Anas ha deviato per alcune ore gli automobilisti per la strada interna del comune di Rovito