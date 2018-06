Incidente mortale sulla statale 107, muore un 22enne, due i feriti gravi

Estratti i corpi dei feriti rimasti incastrati nell’abitacolo di una delle due macchine. Uno dei due feriti è una ragazza di 18 anni

COSENZA – Due macchine accartocciate, un morto e due feriti, un bilancio grave di una tragedia che alberga sulla statale 107 Silana-Crotonese al chilometro 40+415, nel territorio del Comune di Rovito, subito dopo la galleria che porta verso il comune di Celico. Sul posto due le ambulanze del 118 intervenute. A dare l’allarme gli automobilisti in transito che hanno cercato di dare il primo “disperato” aiuto ma si sono resi conto che l’autista di una delle due autovetture, una Twingo Renault era morto sul colpo. Il deceduto, Giuseppe Visignano 22 anni nativo di Celico. Ad estrarre i corpi dalla Smart capovolta su un lato è servito l’aiuto dei vigili del fuoco, una squadra inviata dal comando provinciale di Cosenza. A rilevare l’incidente gli agenti della polstrada. Per il momento la statale è bloccata al traffico e l’Anas è sul posto per diaviare gli automobilisti in transito. I due feriti saranno trasportati al pronto soccorso dell’Annunziata; La più grave è una ragazza A.R. 18 anni. La dinamica, ancora in fase di accertamento, secondo i primi rielievi effettuati dagli uomini della polstrada diretta dal vice questore Giovanni Spina, parlerebbe di una invasione di corsia in galleria. L’auto che viaggiava in direzione Cosenza avrebbe dunque invaso la corsia provocando un frontale

(seguono aggiornamenti)