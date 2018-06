Serra Pedace: uomo cade in un burrone, è vivo ma ferito ad una gamba

Decide di andare a raccogliere l’origano in montagna, ma intento nella raccolta della pianta aromatica perde l’equilibrio e cade in un burrone. Lo salvano i vigili del fuoco

SERRA PEDACE (CS) – Un uomo in località Petraro, mentre era intento a raccogliere origano è precipitato in un burrone, ferendosi ad una gamba. Le condizioni di E.C. 64 anni, originario di Pedace, non sarebbero gravi da temere per la sua vita. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’equipe dell’elisoccorso, ma il ferito si trova in un punto troppo fitto e pericoloso che ha reso impossibile l’intervento dei medici. I carabinieri della locale stazione hanno deciso di allertare i vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza. Dalla centrale operativa è stata inviata una squadra Saf per il recupero del malcapitato.

Gli uomini del 115 in meno di 15 minuti hanno recuperato il ferito. L’uomo si trovava in una scarpata di una quindicina di metri profonda. I vigili del fuoco lo hanno imbarellato e in poco tempo sono risaliti sulla strada di montagna. In effetti il posto in cui è accaduto l’incidenti si trova su in montagna, una stradina “prediletta” per chi conosce la zona per la ricchezza della presenza della pianta aromatica. A dare l’allarme sarebbe stato lo stesso 64enne dal suo cellulare. Quando il gruppo Saf del 115 ha raggiunto il ferito lo ha trovato lucido e capace di intendere e volere. steccata la gamba e imbarellato lo hanno consegnato ai sanitari del 118 in ambulanza per trasportarlo fino al pronto soccorso dell’Annunziata. L’elisoccorso ha fatto rientro alla base operativa delle Cannuzze

Foto copertina di repertorio