Trebisacce, il Comune acquista sei defibrilatori per la sicurezza dei cittadini

Verranno posizionati nelle zone più affollate: Lungomare, corso Lutri, campi sportivi ecc., alcuni saranno dati in dotazione alla polizia municipale. Presto i corsi di formazione per gli esercenti

TREBISACCE (CS) – Con delibera di G.M. n° 134 del 07.06.2018, il Comune di Trebisacce ha acquistato defibrillatori per la sicurezza dei cittadini, conferendo atto di indirizzo al Responsabile Politiche Sociali per l’acquisto. Ciò è stato reso necessario perché sempre più spesso viene riportato alla cronaca l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (denominato DAE) e la sua importanza nel trattamento dell’arresto cardiaco da fibrillazione ventricolare in luogo pubblico è ormai una necessità .

Peraltro è ormai diffusa anche negli Enti locali la necessità di acquistare questi strumenti con l’intento di metterli a disposizione dei cittadini, che potranno intervenire nell’immediato coordinando l’attività di soccorso con la centrale operativa 118, a garanzia delle prestazioni di emergenza ed urgenza operate sul territorio. Nei casi di arresto cardiocircolatorio, l’intervento tempestivo aumenta, in modo statisticamente significativo, la possibilità di sopravvivenza dei pazienti e contribuisce a salvare fino al 30% in più delle persone colpite e che l’intervento di defibrillazione, efficace se praticato nei primi 5 minuti, può essere ancora più precoce se presente sul posto personale non sanitario appositamente addestrato.

I DAE sono dispositivi portatili, utilizzabili anche da utenti non professionisti e che risulta determinante negli interventi salva-vita la tempestività dell’azione del soccorritore che possa utilizzare un dispositivo portatile presente sul territorio. In tal senso il Comune di Trebisacce ha patrocinato e organizzato diversi corsi teorico pratici sulla rianimazione cardiaca e utilizzo defibrillatori, che si sono svolti nelle scuole superiori del Comune di Trebisacce.

Per tali motivi l’Amministrazione comunale ha acquistato n. sei (6) defibrillatori da posizionare nelle zone più affollate del nostro comune (zona Lungomare, corso Lutri, campi sportivi ecc) anche al fine di darne alcuni in dotazione alla polizia municipale, al fine di garantire le massime condizioni di sicurezza. Ciò è un ulteriore segno di responsabilità e sensibilità verso i cittadini e turisti, i quali, in caso di necessità , potranno utilizzare i defibrillatori. Gli esercenti presso i quali saranno installati godranno di corsi di addestramento. Un ringraziamento per il lavoro svolto all’ass. Giusepppe Campanella e al Dr. Mario Chiatto che hanno tenuto corsi e illustrato le modalità di utilizzo, nonché hanno sollecitato l’acquisto, prontamente disposto dall’Assessore e Responsabile delle Politiche Sociali.