Tenta di sfondare la porta della casa in cui vive l’ex compagna, arrestato

L’episodio è avvenuto in provincia di Cosenza. L’uomo è stato sorpreso dai carabinieri in flagranza di reato

CORIGLIANO CALABRO (CS) – Ennesimo atto di violenza di genere verso una donna, bloccato grazie al repentino intervento dei Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro, che hanno arrestato un uomo per atti persecutori e tentata violazione di domicilio. I militari nella giornata di sabato, mentre erano in perlustrazione sul territorio, sono stati allertatati da una chiamata che li avvisava che un uomo stava tentando di forzare la porta di un’abitazione con intenti minacciosi. Giunti sul posto hanno trovato un quarantunenne di Corigliano che armeggiava con degli arnesi sulla porta di casa della ex compagna, che ormai perseguitava da lungo tempo. C.G., già gravato da precedenti per reati contro la persona, era stato più volte sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento all’ex ragazza ed ai luoghi da questa frequentati ed è anche destinatario del provvedimento dell’ammonimento da parte del Questore. Tutto ciò non era bastato a far desistere l’uomo da intenti persecutori verso la ragazza e veniva fermato dai militari con ancora addosso un mazzo di chiavi e degli arnesi con cui aveva tentato verosimilmente di aprire l’abitazione della donna. Lo stesso tentava di giustificarsi, ma erano evidenti gli elementi di reità a suo carico, aggravati dalle reiterate condotte similari che l’uomo aveva tenuto in passato nei confronti della ragazza. Portato in caserma e dopo gli accertamenti di rito, è stato tradotto agli arresti domiciliari.