La scuola e l’adolescenza di un tempo raccontata dai ‘vecchi’ studenti del Cosentino (VIDEO)

Una raccolta di testimonianze rese da attempati studenti che spiegano come trascorrevano il tempo libero senza internet e cellulari

ROCCA IMPERIALE (CS) – ‘Noi, giovani di ieri’. Racconti di ex studenti per mettere a confronto la scuola a distanza di decenni. Questo l’obiettivo del video realizzato dai ragazzi delle scuole paritarie di Rocca Imperiale, in provincia di Cosenza: l’Istituto Tecnico Economico “Falcone e Borsellino” e l’Istituto Alberghiero “Carême”. I ragazzi hanno chiesto agli anziani del posto com’era la scuola ai loro tempi e come passavano il tempo libero, non essendoci internet e cellulari. Il risultato è una interessante fotografia dell’Italia del passato.