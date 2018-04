San Lucido, investito sulla Statale 18, muore Ciccio Misasi

E’ strato strappato alla vita Ciccio Misasi. Trasportato in ospedale a Cosenza le sue condizioni erano disperate.

SAN LUCIDO (CS) – Non ce l’ha fatta Ciccio Misasi rimasto investito da un furgoncino. Misasi in quel momento indietreggiava sulla statale 18 a San Lucido, intendo nella constatazione di un incidente, u tamponamento, in cui era rimasto coinvolto. L’automobilista del mezzo che sopraggiungeva non ha visto Misasi. Il grave incidente è avvenuto nei pressi dell’hotel Clichè. Subito sono scattati i soccorsi. Sin da subito le condizioni in cui versava Misasi erano gravissime. Trasportato dai sanitari del 118 presso l’ospedale di Paola è stato necessario trasferirlo d’urgenza presso l’ospedale di Cosenza. una corsa vana. Sul posto sono intervenuti gli agenti della postrada che sono in fase di accertamenti tecnici per stabilire la dinamica dei fatti.

LA STORIA

Francesco Misasi nasce fra i motori e fra i cilindri vive la sua adolescenza con un’unica, chiara, certezza: correre in macchina e far fumare quelle camere a scoppio che lo avevano visto crescere. Cicco, come lo chiamano affettuosamente gli amici, non è solo riuscito a correre, vincendo e stravincendo competizioni di tutti i tipi, ma è riuscito a farlo per 50 anni di seguito, correndo su auto di ogni cilindrata e imponendosi, sempre da protagonista, nelle varie categorie.

La sua licenza di corse risale al 1960, anno della sua prima gara “Coppa Sila”. Il suo esordio gli portò un inaspettato secondo posto. La coppa Sila lo vede nel suo albo d’oro a pari merito di vittorie con Domenico Scola, ma Ciccio di edizioni della coppa Sila ne ha disputate almeno la metà di “don Micuzzo”. La carriera di Francesco vola ancora alta: a 68 anni Misasi si concede il lusso di far derapare la sua Osella 3000 cc lungo i curvoni di Celico e di spingere a tavoletta una Ferrari 365 gt per i tornanti della Crocetta.