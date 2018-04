San Lucido, automobilista investito sulla Statale 18, è grave

Era alle prese con la constatazione dei danni per un incidente in cui era rimasto coinvolto pochi minuti prima

SAN LUCIDO (CS) – Grave incidente sulla strada statale 18 nel comune di San Lucido nei pressi dell’hotel Clichè. un uomo è stato investito mentre stava effettuando una constatazione danni delle autovetture rimaste coinvolte in un incidente. Un’auto che stava sopraggiungendo lo ha investito in pieno. Subito sono scattati i soccorsi. L’uomo versa in condizioni gravissime. Trasportato dai sanitari del 118 presso l’ospedale di Paola è stato necessario trasferirlo d’urgenza presso l’ospedale di Cosenza dove nelle prossime ore probabilmente verrĂ sottoposto ad intervento chirurgico se necessario e ricoverato nel reparto di rianimazioni. Attualmente queste ultime probabilitĂ sono supposizioni nate dallo stato grave in cui versa l’uomo e nella decisione di trasferirlo presso il nosocomio cosentino strutturalmente piĂą attrezzato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della postrada che sono in fase di accertamenti tecnici per stabilire la dinamica dei fatti