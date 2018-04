Autostrada del Mediterraneo: terminati lavori sui parapetti, nuove modifiche alla viabilità

Oggi non si renderà necessaria la chiusura notturna, mentre da lunedì sarà in vigore il doppio senso di marcia per un tratto nel cosentino

COSENZA – Anas comunica che, si sono concluse le lavorazioni previste per l’avanzamento dei lavori di adeguamento della strada statale 534 di Cammarata e degli Stombi di raccordo tra l`autostrada A2 del Mediterraneo (svincolo di Firmo) e la strada statale 106 `Jonica`(svincolo di Sibari). La chiusura prevista per questa notte dalle 22:00 alle 6:00 non si rende quindi piĂą necessaria. Il provvedimento era stato attivato per consentire le operazioni di montaggio dei parapetti metallici sull’impalcato del sovrappasso autostradale nei territori comunali di Saracena, Altomonte e San Lorenzo del Vallo in provincia di Cosenza. Per lavori di ripristino della pavimentazione sarĂ invece istituito a partire da lunedì 16 aprile, e fino al 10 maggio, il doppio senso di circolazione lungo la carreggiata nord dal km 231,600 al km 234,500, tra gli svincoli di Tarsia e Torano, in provincia di Cosenza. Nel corso delle settimane in cui sarĂ in vigore la nuova viabilitĂ si provvederĂ all’asportazione e rifacimento anche del sottostante strato di binder, lungo il medesimo tratto in carreggiata sud, in prosecuzione ai tratti giĂ in corso di riqualificazione. All’approssimarsi delle aree di cantiere, tutti i veicoli dovranno rispettare il limite di 60 km/h e il divieto di sorpasso.