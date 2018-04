Paola, spacciavano in casa: l’Arma arresta due pusher

A tradire gli spacciatori i “troppi” clienti. Sequestrati 150 grammi di marijuana “sottovuoto”, cocaina, lidocaina e un bottino di 1.050 euro



PAOLA – Troppa gente, senza orari, andava e veniva da alcune abitazioni poste al centro della cittĂ di San Francesco. Un via vai che non è passato inosservato ai paolani, nè tanto meno ai carabinieri della compagnia di Paola, i militari del nucleo operativo e radiomobile e della stazione principale, diretta dal capitano Tognoni che hanno avviato una serie di indagini per capire cosa in realtĂ si celasse dietro questo flusso consistente di gente. Le investigazioni hanno portato a scoprire lo spaccio di droga che con molta tranquillitĂ due persone,  un 39enne ed un 37 enne noti alle forze dell’ordine, portavano avanti da tempo come una normale attivitĂ . I due sono finiti in manette con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Un risultato ottenuto grazie alle direttive del Comandante Provinciale dei Carabinieri, Tenente Colonnello Piero Sutera, sotto il costante coordinamento della Procura della Repubblica, diretta dal Procuratore Pierpaolo Bruni che hanno dato impulso alle attivitĂ di repressione allo spaccio di stupefacente

I militari hanno proceduto alla perquisizione di due appartamenti nella contemporanea disponibilitĂ di un 39enne ed un 37enne di Paola, comprese le rispettive pertinenze. Le operazioni di perquisizione condotte nelle due abitazioni hanno consentito di portare alla luce un cospicuo quantitativo di sostanze stupefacenti e da taglio: 150 grammi di marijuana, contenuti in una busta di plastica sottovuoto; un grammo di cocaina ed una trentina di grammi di lidocaina. Posti sotto sequestro anche 1.050,00 euro in banconote di piccolo e medio taglio; numerosi bilancini di precisione; un macchinario per il sottovuoto ed altro materiale destinato al confezionamento.

Le analisi condotte con celeritĂ dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti dell’Arma dei Carabinieri hanno permesso di accertare che dal quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata, sulla base del principio attivo contenuto nello stesso, avrebbero potuto essere ricavate circa 950 dosi da destinare alla vendita al dettaglio. Gli arrestati, terminate le formalitĂ di rito, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Paola, coordinata dal Procuratore Pierpaolo Bruni, sono stati tradotti in regime di arresti domiciliari presso le rispettive residenze, a disposizionedell’autoritĂ giudiziaria.