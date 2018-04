Chiusura notturna dell’Autostrada del Mediterraneo in provincia di Cosenza

L’interdizione al transito dei veicoli è necessaria per consentire le operazioni di montaggio dei parapetti metallici

COSENZA – Anas comunica che, per consentire l’avanzamento dei lavori di adeguamento della strada statale 534 `di Cammarata e degli Stombi`, di raccordo tra l`autostrada A2 del Mediterraneo (svincolo di Firmo) e la strada statale 106 `Jonica` (svincolo di Sibari), nelle notti tra domani 11 aprile e martedì 12, sarà provvisoriamente chiuso al transito veicolare un tratto autostradale tra gli svincoli di Altomonte e Sibari e interesserà i territori comunali di Saracena, Altomonte e San Lorenzo del Vallo in provincia di Cosenza. Nel dettaglio, per consentire le operazioni di montaggio dei parapetti metallici sull’impalcato del sovrappasso autostradale, a partire dalle 22:00 di domani 11 Aprile e fino alle 06:00 del 12 Aprile 2018 e dalle 22:00 del giorno 12 aprile 2018 fino alle 06:00 del giorno 13 Aprile 2018, si renderà necessaria la chiusura della sede autostradale tra lo svincolo di Sibari/Firmo (Km 208,000) e lo svincolo di Altomonte (Km 213,400). Il traffico veicolare in direzione Salerno sarà deviato in corrispondenza dello svincolo di Altomonte sulla Strada Provinciale 174 parallela al tracciato autostradale, con proseguimento lungo la strada statale 534 ‘di Cammarata e degli Stombi’ e rientro in Autostrada allo svincolo di Sibari/Firmo. Percorso Inverso, invece, in direzione Reggio Calabria.