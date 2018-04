Ignoti abbattono i faggi del Parco Nazionale della Sila, uomo sorpreso a rubare legname

Il ‘boscaiolo abusivo’ è stato avvistato dai carabinieri e denunciato per furto



COSENZA – I militari della stazione Carabinieri Parco di Cotronei hanno colto in flagranza di reato in localitĂ Pasqualone di Petilia Policastro un uomo del posto mentre si appropriava del legname, tagliato da ignoti, che si trovava a terra. L’area oggetto del taglio furtivo ricade all’interno della zona di massima tutela paesagistico-ambientale del Parco Nazionale della Sila, in terreni boscati demaniali di proprietĂ del comune di Petilia Policastro. Lo stesso è stato fermato dai militari mentre con l’ausilio di motosega depezzava e caricava il materiale legnoso, proveniente dall’illecito abbattimento degli alberi, sul cassone di un Nissan. Si è pertanto proceduto al sequestro del legname e della motosega e alla denuncia dall’uomo per furto di piante in area protetta. Tale attivitĂ investigativa, ha avuto origine dall’accertamento nei giorni scorsi dell’abbattimento di nove alberi di alto fusto di faggio di proprietĂ comunale ad opera di ignoti, il cui legname era giĂ stato trafugato al fine di ricavarne legna da ardere. L’attivitĂ si inserisce nell’ambito dei controlli del territorio finalizzati alla repressione di tagli boschivi furtivi che procederanno anche nelle prossime settimane.