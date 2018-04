Viaggiava in auto con cinque panetti di ‘fumo’, arrestato

Lo stupefacente rinvenuto dai carabiniri della stazione di Rose era nascosto in una 24 ore

ROSE (CS) – I militari della Stazione Carabinieri di Rose, nella serata di ieri, hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 54enne di Catanzaro. I carabinieri hanno fermato l’uomo mentre si trovava in Contrada Petraro a bordo della propria autovettura. Nel corso della perquisizione occultata all’interno di una valigetta 24 ore, sotto al sedile dell’auto, sono stati trovati cinque panetti di hashish da 100 grammi ciascuno, per un peso complessivo di mezzo chilo e 1.500 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio. Stupefacente e denaro sono stati posti sotto sequestro mentre l’arrestato, al termine delle formalitĂ di rito, è stato tradotto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Rende. Nei giorni scorsi i carabinieri di Rende e delle stazioni di Rose, Acri e Montalto Uffugo hanno segnalato alla Prefettura di Cosenza, quali assuntori di sostanze stupefacenti un 19enne e un 30enne residenti a Montalto Uffugo, un 22enne e un 20enne residenti a Cosenza e un 19enne di Acri. I quattro giovani perquisiti sono infatti stati trovati complessivamente in possesso di 18 grammi di marijuana.