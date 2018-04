Castrovillari, agenti penitenziari aggrediti a colpi spranga

Erano in servizio in quel momento in carcere quando sono stati assaliti da un detenuto. A salvarli è intervenuto un altro detenuto rimasto ferito

CASTROVILLARI – Due assistenti della polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Castrovillari sono stati aggrediti a colpi di spranga da un detenuto straniero. Lo rende noto il sindacato Sappe in una nota a firma del segretario generale aggiunto, Giovanni Battista Durante, e del segretario nazionale, Damiano Bellucci. “Ovviamente – affermano Durante e Bellucci – saranno i magistrati ad accertare i fatti ed a definire l’ipotesi di reato, ma di certo si è trattato di un episodio di inaudita violenza. Ai due assistenti sono stati praticati, rispettivamente, 10 e 15 punti di sutura alla testa. Gli agenti sarebbero stati salvati, da quanto ci è stato detto, da un detenuto lavorante, intervenuto per fermare l’aggressore. Anche il detenuto ha riportato ferite al volto, con frattura del setto nasale. Riteniamo che a questo punto, vista la gravitĂĄ dei fatti, sia necessario procedere all’immediato trasferimento dell’aggressore, per ragioni di opportunitĂ , in altra struttura”