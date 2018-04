Alimenti fuori norma, sequestrati in provincia 185 confezioni di merce

Controlli a tappeto dei carabinieri Forestali. Una persona denunciata e oltre 15.000 euro di sanzioni amministrative elevate nei vari esercizi commerciali

COSENZA – Durante le festivitĂ pasquali i Carabinieri Forestali hanno intensificato le attivitĂ di controllo sulle produzioni agroalimentari, attivando una fitta rete di controlli che hanno puntato l’attenzione sulla tracciabilitĂ e sulla etichettatura dei prodotti agroalimentari, nonchĂŠ sulla commercializzazione dei prodotti con marchi di qualitĂ , DOP/IGP e sulla genuinitĂ degli stessi. L’operazione denominata “Pasqua Sicura 2018” mira a garantire e tutelare maggiormente i consumatori ed è stata programmata nella settimana antecedente le festivitĂ pasquali, periodo questo in cui l’alto consumo di prodotti alimentari aumenta il rischio per la commercializzazione di alimenti contraffatti . In particolare nella Provincia di Cosenza sono stati effettuati 43 controlli in attivitĂ commerciali di media e grande distribuzione. Sei i sequestri effettuati per complessivi 185 confezioni di alimenti, una persona denunciata e oltre 15.000 euro di sanzioni amministrative elevate.