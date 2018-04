Tortora, indagata maestra per maltrattamenti agli alunni. Sospesa per 6 mesi

Gli agenti del commissariato di Polizia di Paola, ha eseguito questa mattina una misura interdittiva nei confronti dell’insegnante.

PAOLA (CS) – E’ accusata di maltrattamenti agli alunni di una scuola elementare del cosentino e per questo è ora indagata ed è stata anche sospesa dal servizio. Stamattina gli uomini del commissariato di Paola hanno eseguito una misura interdittiva che consiste nella sospensione dall’attivitĂ di insegnamento per sei mesi. L’insegnante presta servizio in una scuola elementare di Tortora, centro dell’alto tirreno cosentino.

L’attivitĂ investigativa coordinata dalla Procura di Paola diretta dal dott. Pierpaolo Bruni, ha consentito, a seguito di mirate attivitĂ di monitoraggio, di immortalare la maestra durante le ore scolastiche mentre maltrattava, con sistematiche violenze, anche psicologiche, e minacce, gli alunni.

Seguono aggiornamenti