Stalker 58enne in manette nel Cosentino, postava immagini porno delle vittime

Utilizzava le foto di una coppia, ma anche di amici e parenti di quest’ultima ritoccandole e poi le diffondeva su Facebook. Atti persecutori ai quali ha messo la parola fine la Guardia di Finanza di Sibari

SIBARI (CS) Le fiamme gialle hanno arrestato uno stalker, F.I., 58 anni, domiciliato in un centro del Pollino, accusato di avere diffuso immagini pornografiche su Facebook utilizzando la tecnica del fotomontaggio. L’arresto è avvenuto a conclusione di un’indagine condotta anche in ambito internazionale, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Castrovillari su richiesta della Procura della Repubblica, guidata da Eugenio Facciolla. Le vittime dello stalker, erano in particolare due coniugi ma anche alcuni loro parenti stretti e amici, destinatari di numerose condotte offensive, consistenti in atti persecutori compiuti attraverso la diffusione su Facebook, tramite differenti e numerosi falsi profili creati ad hoc, fotomontaggi pornografici, dal contenuto marcatamente offensivo per la dignitĂ e l’integritĂ morale delle vittime. Alcune persone, inoltre, venivano perseguitate con sms molesti od offensivi.

Altre, ricevevano telefonate moleste e sgradevoli con l’utilizzo di appellativi volgari ed offensivi. I reiterati atti persecutori, secondo quanto riferisce la Guardia di finanza, hanno determinato un perdurante stato di ansia e paura nelle vittime, costringendole a modificare le loro abitudini di vita e generando un complessivo effetto destabilizzante per la loro serenitĂ ed il loro equilibrio psicologico. Una delle vittime, in particolare, a causa delle condotte reiterate di stalking nei suoi confronti, ha dovuto modificare per quattro volte il numero di cellulare, cambiare lavoro e uscire di casa accompagnata, con evidente stato di ansia e timore per la propria incolumitĂ . La maggior parte dei falsi profili utilizzati venivano rapidamente disattivati impedendo l’individuazione dell’indirizzo Facebook e quindi del responsabile.

Due profili, però, sono stati tempestivamente individuati mentre erano ancora attivi. Pertanto, con un decreto di acquisizione dei “file log” in lingua inglese, è stata inoltrata richiesta di informazioni al portale “Facebook Security Department” e si è risaliti cosĂŹ agli indirizzi IP utilizzati sia in fase di registrazione, che nei successivi accessi ai falsi profili. I finanzieri hanno anche accertato l’operatore telefonico nazionale e sono state acquisite i numeri collegati individuando tre utenze telefoniche di rete fissa, riferibili a soggetti terzi ignari, che lo stalker aveva indebitamente utilizzato.