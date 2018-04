Agenti penitenziari aggrediti nel carcere da terroristi

Ferito un poliziotto ad una mano. I tre detenuti hanno devastato le celle. Trasferiti in isolamento hanno reagito aggredendo il personale

ROSSANO – “Oggi pomeriggio, nel carcere di Rossano, cinque agenti della polizia penitenziaria sono stati aggrediti da tre detenuti AS2, condannati cioĂŠ per reati di terrorismo internazionale, ed hanno dovuto fare ricorso alle cure del locale ospedale. Uno di loro ha riportato la frattura di un dito”. Lo affermano, in una nota, Giovanni Battista Durante e Damiano Bellucci, rispettivamente, segretario generale aggiunto e segretario nazionale del sindacato di polizia penitenziaria Sappe. “I tre detenuti – aggiungono Durante e Bellucci – erano stati destinatari di un rapporto disciplinare, a seguito del quale hanno inscenato una violenta protesta, devastando le celle in cui erano reclusi. Dopo la protesta i tre erano stati portati nel reparto isolamento, ma hanno reagito aggredendo il personale intervenuto“. “Nel carcere di Rossano – affermano ancora i due dirigenti del Sappe – ci sono 215 detenuti, 80 dei quali circa sono nel reparto media sicurezza, mentre gli altri sono nell’alta sicurezza. Di questi ultimi 22 sono gl AS2, ristretti cioĂŠ per reati di terrorismo internazionale. Ai colleghi va la nostra solidarietĂ “