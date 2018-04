Padre picchia il figlio, lo salva la madre

La donna dopo l’ennesiam sfuriata del marito sul figlio minore chiede aiuto ai militari dell’Arma. Arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia

CASTROVILLARI – Picchiava violentemente il figlio minorenne, senza risparmiargli una sola volta la sua razione giornaliera. E’ stata la madre che ha deciso di alzare il telefono e chiedere aiuto ai carabinieri. E’ stato tratto in arresto, in flagranza di reato, dai militari dell’Arma della stazione di Saracena L.D.C., 47 anni, pregiudicato, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. I carabinieri del posto, appartenenti alla compagnia di Castrovillari diretta dal capitano Giovanni Caruso, unitamente ad una pattuglia del Radio Mobile, alla richiesta di aiuto lanciata sul numero di emergenza del 112, non hanno perso tempo e in pochi minuti si sono presentati alla porta di casa del 47enne. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno constatato che il bambino presentava ecchimosi ed ematomi al volto ed ha riportato una prognosi di guarigione di otto giorni. L’uomo, disoccupato, era spesso violento. Infatti nel suo casellario giudiziale pendono reati specifici in materia. Dopo le formalitĂ di rito, per lui si sono aperte le porte del carcere di Castrovillari