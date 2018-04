Rimosso il Capodoglio spiaggiato, ignoti ‘rubano’ i denti

Si attende l’esito delle analisi svolte dal laboratorio dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Cosenza

SAN LUCIDO (CS) – E’ stato rimosso ieri dalla spiaggia di San Lucido l’esemplare di Capodoglio arenatosi nei giorni scorsi sul bagnasciuga. Il cetaceo che risultava morto da diversi giorni è stato trasportato presso l’Istituto Zooprofilattico della Regione Calabria che ha provveduto a fare dei prelievi. L’intervento coordinato dal servizio veterinario dell’Area C dell’Asp di Cosenza per ora ha consentito di stabilire che si tratta di un maschio adulto lungo 13 metri. I laboratori sono ora al lavoro per analizzare la cute, i muscoli, gli occhi e i denti del Capodoglio al fine di risalire alla causa del decesso. Intanto dalla Capitaneria di Porto di Cetraro, che la scorsa domenica è prontamente intervenuta sul posto, evidenziano come ignoti in questi giorni nonostante fosse stato disposto il divieto di avvicinamento al cetaceo ne abbiano danneggiato il corpo prelevando soprattutto dei denti.