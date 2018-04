La polizia intima l’alt e i due pregiudicati lanciano la droga dal finestrino

L’episodio è avvenuto ieri sera in provincia di Cosenza

CORIGLIANO – ROSSANO (CS) – Nella tarda serata di ieri l’intervento del personale della Polizia Giudiziaria del Commissariato di Rossano diretto dal Commissario Capo Giuseppe Massaro ha portato all’arresto di due persone. Si tratta di S. J. trentenne e N. M. di trentatré anni entrambi di nazionalità marocchina, da tempo residenti nel Comune di Corigliano – Rossano, e gravati da precedenti penali per spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati intercettati mentre viaggiavano a bordo di un’auto dagli agenti in servizio nell’ambito dei controlli straordinari disposti dal Questore della provincia di Cosenza Giancarlo Conticchio. Intimato l’alt all’autista del veicolo nei pressi di Schiavonea l’uomo con manovre pericolose e improvvise ha tentato di fuggire schivando gli agenti. Dopo alcune centinaia di metri l’automobile è stata bloccata e perquisita. Durante la breve fuga però i due sono riusciti a lanciare fuori dal finestrino un voluminoso involucro di colore bianco sulla natura del quale sono ancora in corso indagini. Si sospetta contenesse stupefacente anche se il personale di polizia non è ad ora riuscito a rintracciarlo e potrebbe essere verosimilmente recuperato da terze persone. Una volta scesi dall’auto i due hanno continuato ad opporre resistenza nei confronti degli agenti minacciandoli anche durante la perquisizione che ha consentito di rinvenire nell’auto una bustina con della marijuana occultata sotto un sedile. S. J. e N. M., espletate le formalità di rito, sono stati arrestati e tradotti ai domiciliari per resistenza minaccia a pubblico ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’auto sulla quale viaggiavano è stata poi sequestrata poiché priva di assicurazione e l’autista denunciato per guida senza patente.