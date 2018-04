Elicottero per i controlli di Polizia in provincia di Cosenza tra Pasqua e Pasquetta

Il pattugliamento del territorio ha portato all’arresto di due persone, 375 i soggetti sottoposti ai controlli

COSENZA – Durante l’ultimo fine settimana sono stati potenziati i controlli straordinari del territorio della provincia di Cosenza da parte della Polizia di Stato. Il Questore della Provincia di Cosenza Giancarlo Conticchio, in vista del ponte pasquale, ha rafforzato la presenza di agenti, con l’impiego delle donne e degli uomini della Questura, dei Commissariati e di tutte le specialità della Polizia di Stato, Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria, Polizia Postale, del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale, di unità Cinofile dei Reparti della Polizia di Stato di Stato Reggio Calabria e Vibo Valentia, del Reparto Volo di Reggio Calabria con l’intervento di un elicottero e degli artificieri della Questura di Cosenza, sono stati effettuati servizi mirati alla prevenzione e repressione di tutti gli illeciti. Aree densamente abitate, strade di grande comunicazione, località turistiche, mezzi di trasporto pubblico, zone a rischio criminalità , sono state obiettivo di controlli da parte del personale della Polizia di Stato. In totale sono state arrestate due persone, altre due sono state invece denunciate a piede libero, 375 i soggetti sottoposti a controlli e 161 i veicoli, 42 i posti di blocco allestiti, 9 le perquisizioni domiciliari, 85 le persone sottoposte agli obblighi di legge controllate, 43 le contravvenzioni elevate per infrazioni al codice della strada e 7 i veicoli sequestrati.

Gli arresti hanno riguardato i controlli effettuati nel vasto territorio del comune di Rossano/Corigliano Calabro dal personale del Commissariato di Rossano, coadiuvato dal Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale e Unità Cinofila della Polizia di Stato. A finire in manette S.D. di anni 53, il quale sottoposto a perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di materiale esplodente detenuto illegalmente, consistente in fuochi pirotecnici di vario genere. Sul posto, vista il quantitativo e la pericolosità dell’esplosivo rinvenuto, è intervenuto l’Artificiere della Polizia di Stato in servizio alla Questura di Cosenza. S.D. già noto alle forze dell’ordine, anche in altre occasioni era stato trovato in possesso di materie esplodenti, pericolosamente custodite nella propria abitazione. Inoltre, è stato acccertato che l’uomo si era allacciato in maniera abusiva alla rete elettrica. L’altro arrestato, H.N. di anni 41, è un cittadino pakistano accusato di furto di generi alimentari e resistenza a pubblico ufficiale.