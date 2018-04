Donna trovata morta, ipotesi causa naturale o abuso di alcol

Sarebbe morta per cause naturali la donna di 41 anni trovata senza vita sabato mattina nella sua abitazione dal suo compagno portato in ospedale perchè ubriaco ed in stato confusionale.

SANTA SOFIA D’EPIRO (CS) – Ina Jurjeva, 42 anni, di nazionalità lituana, è stata trovata morta nell’appartamento in cui viveva insieme al compagno a Santa Sofia d’Epiro, in un’abitazione al primo piano di via Moroiti e le cause del suo decesso sarebbero naturali. In particolare la 42enne potrebbe essere morta per un’emorragia interna in quanto sul suo corpo, non sono stati riscontrati segni di violenza, a parte un’ematoma alla testa che il medico legale, dopo un primo esame esterno, ha giudicato lieve per poter fare pensare ad una causa violenta. La donna sarebbe stata rinvenuta dal compagno sul letto con indosso il pigiama.

In ogni caso, la Procura della Repubblica di Castrovillari ha disposto l’autopsia per fugare ogni dbbio che sarà effettuata nei prossimi giorni. Insieme alla donna, in casas c’era il compagno, un ucraino di 43 anni, che è stato portato in ospedale perché in stato confusionale a causa dell’assunzione di alcool. Nell’abitazione sono stati trovati 50 cartoni di vino. E proprio l’abuso di alcool, secondo un’ipotesi degli investigatori, potrebbe essere stata all’origine della morte della donna.

E’ stato l’uomo, ieri mattina, a dare l’allarme chiamando un amico che ha avvertito i carabinieri farfugliando, forse in preda ai fumi dell’alcol, alcune frasi per chiedere aiuto. Questo nella nottata tra venerdì e sabato – periodo a cui risalirebbe la morte. Ieri mattina, i carabinieri sono intervenuti trovando il cadavere della donna e l’uomo disteso in terra in stato confusionale. La coppia, bracciante agricola lei e operaio lui, viveva a Santa Sofia D’Epiro da una quindicina d’anni.