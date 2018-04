La presenza dell’esemplare spiaggiato sul bagnaschiuga è stata segnalata stamattina da un passante

SAN LUCIDO (CS) – Un capodoglio adulto è stato ritrovato stamattina sul lungomare di San Lucido. L’esemplare spiaggiato sul bagnasciuga presenta sul corpo diverse lacerazioni. Dai primi accertamenti effettuati dal veterinario dell’Asp di Cosenza si evince che potrebbe essere morto da almeno dieci giorni. Per averne la certezza bisognerà però attendere i rilievi della dottoressa Giglio del Centro spiaggiamento cetacei di Montepaone che a breve si immergerà con la muta verificando le condizioni in cui versa il corpo del capodoglio. A segnalarne la presenza intorno alle 8.00 di stamattina è stato un passante che ha allertato la Guardia Costiera di Cetraro immediatamente intervenuta sul posto. Il sindaco di San Lucido, date le avverse condizioni del mare, ha emesso un’ordinanza per interdire l’accesso all’area per evitare che i curiosi possano distrattamente avvicinarsi al cetaceo ed essere travolti dalle alte onde. L’esemplare di circa 4 metri (un adulto può raggiungere anche i dieci metri) che è stato accertato essere di sesso maschile sarà comunque visibile, fino alla sua rimozione, mantenendo la debita distanza. Il capodoglio, come noto, è il cetaceo che detiene il record di immersione con un’apnea che può durare fino a due ore e riesce a raggiungere una profondità di oltre tre chilometri.