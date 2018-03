In pausa pranzo svaligiano una tabaccheria di Luzzi, due arresti

Hanno svaligiato una tabaccheria durante la pausa pranzo. Due persone sono finite in manette, arrestate dai carabinieri di Luzzi

LUZZI (CS) – i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Luzzi, nel primo pomeriggio di ieri, hanno arrestato due persone, per furto aggravato e possesso di chiavi alterate o grimaldelli. Si tratta di un 55enne e un 38enne di Napoli. I militari sono intervenuti su segnalazione del proprietario “bar tabacchi” su via Roma dove due individui stavano compiendo un furto. Il tempestivo intervento dei militari richiamati dalle grida di aiuto della vittima, hanno consentito di bloccare i due malfattori i quali, poco prima, dopo aver forzato la saracinesca del citato esercizio commerciale, avevano asportato 4.175 euro in banconote di vario taglio ed anche 12 stecche di sigarette di varie marche, per un valore di 540 euro, 37 ricariche telefoniche di vari gestori, per un valore di 335 euro e numerosi “gratta e vinci” per un valore di 1.597 euro. I carabinieri poi hanno proceduto ad una perquisizione personale e veicolare, dell’autovettura dei due soggetti, dove hanno trovato anche 13 chiavi alterate e 10 grimaldelli di vario genere, sottoposti a sequestro. La refurtiva è stata restituita alla tabaccheria.