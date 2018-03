La Finanza a Camigliatello, multato sciatore. Sequestrate motoslitte e articoli sportivi

Controlli a Camigliatello, localitĂ in questi giorni frequentata dagli amanti degli sport invernali contro l’abusivismo e per la sicurezza sulle piste da sci.

CAMIGLIATELLO SILANO – Il bilancio dell’attivitĂ dei finanzieri di Cosenza è di uno sciatore multato, 5 motoslitte sequestrate così come 800 articoli sportivi. Con le recenti e abbondanti nevicate sui rilievi silani e l’intensificarsi dell’affluenza turistica è risultato di fondamentale importanza garantire anche la sicurezza ed il soccorso sulle piste da sci da parte dei militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Cosenza. Il particolare servizio d’Istituto è stato svolto anche a seguito di uno specifico protocollo d’intesa sottoscritto dal Corpo con l’Azienda Regionale per lo Sviluppo e l’Agricoltura Calabrese (A.R.S.A.C.).

Oltre dieci soggetti, infortunatisi a causa di cadute accidentali o per scontri con altri utenti “spericolati”, sono stati “costretti” a ricevere le prime, preziose e fondamentali, prestazioni di soccorso da parte dei finanzieri cosentini i quali hanno agito con estrema professionalità grazie alle continue esercitazioni teorico-pratiche sull’utilizzo dei presidi di primo soccorso, sul trattamento del traumatizzato e sull’impiego dei mezzi di evacuazione dalle piste.

Ma l’azione degli uomini del Soccorso Alpino del Corpo non si è limitata a prestare il primo soccorso ai feriti, bensì anche a prevenire gli incidenti, fungendo, con la loro continua e visibile presenza, da deterrente al fine di far rispettare le norme di comportamento dello sciatore previste per legge, tra cui rispettare l’obbligo di indossare il casco, per tutti i ragazzi fino a 14 anni; il sorpasso tra sciatori, che deve avvenire “a monte” o “a valle”, dalla destra o dalla sinistra, ma sempre a una distanza tale da evitare ostacolo a chi viene sorpassato, e la sosta che “deve avvenire ai bordi della pista e mai, se non in caso di necessitĂ , nei passaggi obbligati o senza visibilità ”; l’obbligo di precedenza di chi viene da destra, proprio come in automobile, e al momento del sorpasso non si deve e non si può intralciare la persona superata. Inoltre la velocitĂ , deve essere adattata “alle capacitĂ personali e alle condizioni delle piste, del tempo e alla densitĂ del traffico” e lo sciatore tenere una condotta tale da “non mettere in pericolo e non recare pregiudizio agli altri”.

Ad uno sciatore è stata elevata una sanzione per violazione delle regole di comportamento sulle piste poiché provenendo “da monte” non manteneva le distanze minime di sicurezza e, scivolando sul manto nevoso, ha colpito una sciatrice “a valle” provocandole lesioni.

Parallelamente agli interventi di soccorso, sono stati svolti, in stretta collaborazione con il personale appartenente alla Tenenza Guardia di Finanza di San Giovanni in Fiore, mirati servizi di polizia economico-finanziaria nei confronti dei diversi soggetti economici che operano nel comprensorio turistico. In particolare, è stata verificata la regolarità delle iscrizione presso l’albo professionale tenuto dalla Regione Calabria dei maestri di sci, nonché dell’esercizio del commercio di beni posti in vendita agli sciatori e ai turisti.

Le attivitĂ svolte hanno consentito di constatare la vendita di attrezzature sciistiche senza licenza, per cui sono stati sottoposti a sequestro oltre 800 prodotti per gli sport invernali, tra cui sci, caschi protettivi, tavole da snowboard e scarponi tecnici, per un valore economico-commerciale che supera i trentamila euro.

Sequestrate 5 motoslitte a noleggio

Ed ancora, mirati controlli hanno permesso di acclarare la presenza di attività di “noleggio motoslitte” non autorizzate e svolte da operatori privi di licenza: sequestrate 5 motoslitte. I trasgressori sono stati segnalati alle competenti Autorità Amministrative per l’accertamento delle conseguenti violazioni amministrative e la confisca dei beni. In ultimo, di prezioso ausilio si è rivelata l’azione delle Fiamme Gialle a soccorso di numerosi automobilisti trovatisi “in difficoltà ” a causa della coltre di neve o ghiaccio che spesso e improvvisamente ha copiosamente ricoperto il manto delle strade silane.