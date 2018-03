Ospedale Cetraro, cade paziente sul pavimento rotto

I medici dell’ambulatorio hanno segnalato più volte il pericolo esistente alla direzione generale senza ricevere alcun riscontro

CETRARO (CS) – E’ un vero pericolo l’area degli ambulatori dell’ospedale di Cetraro, dove, nei giorni scorsi, il pavimento sconnesso ha causato la caduta di una paziente, in attesa di una visita. La donna, subito portata dai familiari al pronto soccorso dello stesso nosocomio, ha riportato una distorsione, ma la caduta avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. I medici hanno più volte segnalato il pericolo alla direzione aziendale, senza, però, alcun riscontro. La situazione di rischio, peraltro, non è neanche segnalata da cartelli. La paziente infortunata si è riservata di agire in sede penale e civile affinché siano accertate le responsabilità di quanto le è accaduto.