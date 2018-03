Grave incidente stradale sulla SS 18 tra Praia a Mare e Scalea

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla Strada Statale 18 Tirrena inferiore.

PRAIA A MARE (CS) – L’incidente si è verificato stamattina sulla Statale 18 tra Praia a Mare e Scalea. Due i mezzi coinvolti nel sinistro, due furgoncini, uno dei quali si è ribaltato piĂą volte dopo l’impatto, finendo la sua corsa su un fianco. Il conducente, è rimasto incastrato tra le lamiere e per liberarlo è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco diretta dal caposquadra Antonio Molinaro.

Dopo essere stato estratto dal mezzo, il ferito è stato trasportato in elisoccorso nell’ospedale di Cosenza. L’altra persona rimasta ferita, che era alla guida di un Doblò, è stata invece portata in ospedale a Praia a Mare. In un primo momento il tratto di strada è rimasto bloccato mentre ora si viaggia a senso unico alternato. Sul posto anche la polizia stradale. A causare l’incidente, oltre alla velocitĂ , potrebbe essere stato il manto stradale reso viscido dalle abbondanti piogge delle ultime ore.