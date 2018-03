Auto finisce contro un muro sulla 106 e prende fuoco

L’incidente si è verificato nei pressi del centro di Cariati. Per spegnere il rogo sono intervenuti i Vigili del fuoco

CARIATI (CS) – Tragedia sfiorata a Cariati, sulla statale 106 in corrispondenza del centro di Cariat. Una vettura, per cause ancora in corso di accertamento dopo essere sbandata è andata a schiantarsi contro un muro e ha preso fuoco. La vettura condotta da un uomo, dopo l’urto, che non ha coinvolto altri veicoli, si è incendiata e, per spegnere il rogo, è stato necessario l’intervento di una squadra di Vigili del fuoco, che ha operato con l’ausilio di un’autobotte, giunta dal distaccamento di Rossano. Sul luogo dell’incidente per gli accertamenti del caso, è intervenuta anche una pattuglia del Nucleo radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Rossano. Tanta paura ma nessuna conseguenza per la persona che era alla guida dell’auto.