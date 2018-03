Corigliano, occultati in auto panetti di droga, un arresto

L’Arma arresto un pusher romeno “ex barista”, in possesso di oltre 300 grammi di marijuana. Lo stupefacente era nascosto in un incavo di una vecchia Ford

CORIGLIANO CALABRO (CS) – I Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro hanno continuato l’azione repressiva per i reati contro gli stupefacenti nell’importante centro dell’alto Jonio, arrestando un cittadino romeno per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Nella serata di ieri i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno effettuato una perquisizione mirata all’interno dell’abitazione di un cittadino romeno residente a Schiavonea. Appena giunti presso l’abitazione ed accertata la presenza dell’uomo, l’atteggiamento tenuto dallo stesso ha insospettito i Carabinieri. Infatti, dopo aver effettuato una minuziosa perquisizione dell’abitazione, risultata negativa, i militari hanno esteso le ricerche al suo veicolo parcheggiato in strada, una vecchia Ford Fiesta con targa romena. In un primo momento l’uomo ha cercato di nascondere le chiavi dell’autoveicolo, rinvenute dai carabinieri successivamente. Dopo il primo sopralluogo all’interno nell’abitacolo, si è concentrata l’attenzione nel portabagagli, dove, nascosti in un incavo dello stesso sono stati rinvenuti tre grossi pacchi termosigillati di sostanza stupefacente del tipo marijuana, ancora da dividere, per un peso complessivo accertato essere di 320 grammi. La perquisizione all’interno del portabagagli dell’autovettura ha portato al rinvenimento, tutte accartocciate, diverse bustine in cellophane utilizzate per la successiva divisione della sostanza stupefacente.

Il romeno, ormai scoperto, ha dichiarato che il materiale rinvenuto era tutto di sua appartenenza e di essere un barista presso un esercizio commerciale di Corigliano Calabro, sebbene successivi accertamenti hanno acclarato che lo stesso era attualmente disoccupato. Sulla base di tutto il materiale rinvenuto e sottoposto a sequestro penale, il cittadino romeno, residente da tempo nella cittadina ausonica, incensurato, è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, così come concordato con la Procura della Repubblica di Castrovillari, coordinata dal Procuratore Capo Eugenio Facciolla. Il pusher è attualmente ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.