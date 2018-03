Paola, rapinano il Despar, polacchi in manette

Compagni di merenda, “svaligiano” il supermercato e aggrediscono il direttore. Braccati dall’Arma sui binari ferroviari. Recuperati 600 euro di merce

Un pomeriggio movimentato quello dei militari dell’Arma della compagnia di Paola diretta dal capitano Tognoni, impegnati in un inseguimento sui binari ferroviari della Tirrenica per acciuffare due polacchi, S.L.J e J.P., di 33 e 23 anni, in Italia senza fissa dimora, intenti a fuggire dopo aver rapinato il supermercato e aggredito il direttore. I carabinieri del Norm, Nucleo Operativo e Radiomobile sono riusciti a bloccarli  arrestandoli con l’accusa di rapina impropria

I fatti

Lo strano atteggiamento dei due giovani, un ragazzo ed una ragazza, ha fin da subito insospettito il direttore del supermercato Despar ubicato all’interno del centro commerciale di Paola I Pini. Il commerciante, posizionatosi in area defilata, ha potuto constatare che i due, sebbene si muovessero con fare circospetto, avevano iniziato a prelevare un cospicuo quantitativo di merce dai vari scaffali, infilandolo all’interno di due voluminosi borsoni che avevano al seguito. Quando i due, convinti di averla fatta franca, hanno imboccato la via dell’uscita, hanno trovato ad attenderli il direttore dell’esercizio commerciale il quale, nel tentativo di far restituire il maltolto, è stato scaraventato a terra da uno spintone ben assestato dal giovane polacco.

L’immediato intervento dei Carabinieri, allertati da personale del Despar, ha permesso di localizzare i due fuggitivi mentre scappavano sui binari della linea ferroviaria tirrenica. Ne è seguito un breve inseguimento a piedi. I militari sono riusciti a bloccare i due malfattori, recuperando tutta la refurtiva asportata. Successivi accertamenti hanno permesso di quantificare in 600,00 euro il valore dei prodotti rubati all’interno del supermercato. Per il direttore del Despar, fortunatamente, nessun danno fisico, ma solo un grande spavento.

I due polacchi, terminate le formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Paola, coordinata dal Procuratore capo Pierpaolo Bruni, sono stati trattenuti presso le locali camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito per direttissima. I Carabinieri della Compagnia di Paola – Nucleo Operativo e Radiomobile – sono da sempre impegnati in servizi di prossimità e di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, intensificati su disposizione del Comando Provinciale di Cosenza ed il coordinamento della locale Procura della Repubblica