Nasconde la droga nella cesta dei panni, arrestato 21enne

I carabinieri lo hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio

CARIATI (CS) – I militari di Cariati, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione ed alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno arrestato B.V., 21enne, dopo un’attività d’indagine sul giovane che andava avanti da qualche tempo. Strani movimenti che ieri hanno portato i carabinieri a controllare sia la sua auto che l’abitazione del ventunenne. Qui i militari dell’Arma hanno rinvenuto diverse dosi di sostanza stupefacente del tipo Marijuana, per un peso complessivo di circa 23 grammi. La sostanza era stata ben occultata dal ragazzo che aveva cercato di eludere un possibile controllo nascondendola in una cesta per i panni all’interno della propria abitazione. Il giovane, al termine delle formalita’ di rito, e’ stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, cosi’ come disposto dal pubblico ministero della Repubblica di Castrovillari, in attesa dell’udienza di convalida. La sostanza stupefacente e’ stata sottoposta a sequestro.