Rubati un’auto, un motore e 600 euro, due arresti

In due ai domiciliari, grazie all’attività di indagine dei carabinieri della compagnia di Castrovillari riusciti ad individuare gli autori dei furti

CASTROVILLARI – B.D., 29 anni finisce in manette, reo di aver compiuto due furti. “Manolesta” nel primo furto ha portato via una borsa lasciata incustodiata all’interno di una macchina. Quasi sicuramente sarà stata danneggiata l’auto per asportare l’oggetto che all’interno conteneva soldi e carte di credito. Prima di essere dato l’allarme da parte della vittima ha pensato bene di recarsi ad uno sportello bancomat e prelevare la somma di 600 euro. Sempre il 29 enne a distanza di poco tempo, in un secondo episodio ha rubato un’autovettura approfittando della momentanea assenza del proprietario, che incautamente aveva lasciato la stessa aperta e con le chiavi inserite per recarsi in un negozio. L’auto è stata rinvenuta dai militari poche ore dopo in una zona di campagna ai confini con il comune di Cassano allo Ionio.

L’indagine aperta dai carabinieri della compagnia di Castrovillari diretta dal capitano Caruso, dietro presentazione di denuncia, ha portato all’individuazione dell’autore dei furti, volto noto alle forze dell’ordine per i vari precedenti penali a suo carico. Dalla Procura di Castrovillari, dietro richiesta del sostituto procuratore Draetta sotto il coordinamento del Procuratore capo Facciolla il Gip Ciarcia ha emesso l’ordinanza di misura cautelare ai domiciliari al 29enne che è stat eseguita nel pomeriggio di ieri. Nella stessa giornata i militari del Norm della compagnia di Castrovillari hanno colto in flagranza di reato D.N. 60 anni, con precedenti penali, intento a rubare un motore elettrico che si trovava all’interno di un capannone industriale sito nella zona industriale di Castrovillari. L’uomo è stato posto ai domiciliati su disposizione del pm Draetta.