Un incidente stradale si è verificato nei pressi dell’uscita autostradale di Tarsia Nord. Traffico rallentato

TARSIA (CS) – Incidente poco prima di mezzogiorno nei pressi dello svincolo autostradale di Tarsia Nord, nei pressi della rampa di immissione in direzione nord dell’A2 del Mediterraneo. Secondo i primi accertamenti un’autocisterna che trasportava percolato, dopo essere sbandata prima di immettersi in autostrada si è ribaltata finendo su un fianco. Il carico è finito sulla strada e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del Fuoco e gli operatori dell’Anas per tentare di arginare la situazione legata alla fuoriuscita del carico sul manto stradale. Allertati anche i sanitari del 118 per soccorrere l’autista del mezzo rimasto ferito in maniera lieve del quale al momento non si conoscono le generalità . Il traffico nel tratto risulta rallentato e il liquame presente sull’asfalto in un primo momento avrebbe creato anche pericolo per le altre vetture.