Portava con se un coltello a serramanico, denunciato

Una denuncia per lesione, una per ricettazione e sette per guida in stato di ebbrezza. Controlli a tappeto dell’Arma sul territorio

A San Fili è stato denunciato per lesioni personali un 22enne che in evidente stato di ebbrezza, si scagliava contro i sanitari del 118 intervenuti in suo soccorso, cagionandogli lesioni. A Celico un 23enne è stato denunciato per ricettazione. Il giovane aveva in uso un pc portatile provento di furto avvenuto a Rende la sera precedente. Sempre a San Fili i militari della locale stazione hanno denunciato per il reato di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere un 50enne trovato in possesso di un coltello a serramanico di 18 cm, a seguito di perquisizione personale e veicolare. L’uomo non ha saputo giustificarne il possesso; l’arma è stata sottoposta a sequestro.

I Carabinieri della Compagnia di Rende hanno proseguito l’attenta azione di controllo del territorio mettendo in campo, nei giorni scorsi, su indicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza, servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere, nonché alla verifica del rispetto del Codice della Strada. Denunciati sette automobilisti per guida in stato di ebbrezza, una denuncia per lesione personale e una per porto ingiustificato di armi. Più in particolare sul piano dell’azione di contrasto all’uso di alcool durante la guida i militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rende e delle Stazioni Carabinieri di Luzzi e Bisignano, hanno denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza una 36enne di Marano Marchesato, un 20enne di Bisignano, un 34enne di San Vincenzo La Costa, un 27enne di Rende, un 24enne di Sant’Agata D’Esaro, un 24enne di Rossano e un 33enne di Castrolibero. Gli automobilisti, controllati in Rende e sottoposti ad accertamento etilometrico, sono risultati positivi con un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge. Le patenti sono state ritirate e le autovetture affidate a persone idonee alla guida.