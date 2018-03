Le mareggiate devastano la costa tirrenica cosentina. Allagamenti ovunque (VIDEO – FOTO)

Il maltempo non allenta la sua morsa su tutto il cosentino. Su gran parte della costa tirrenica si segnalano furiose mareggiate che hanno inghiottito le spiagge arrivando fino alle case. Le maggiori criticità  a Belvedere, Acquappesa, Cetraro e Fuscaldo

.

COSENZA – Strade sommerse dalle onde che si abbattono furiose sulle passeggiate, lidi e strutture letteralmente ingoiate dal mare, barche fatte a pezzi, giardini e scantinati invasi da sabbia, acqua e detriti. Da Tortora a Belvedere, da Fuscaldo, Acquappesa e Cetraro fino a Paola, San Lucido, Torremezzo e Fiumefreddo sono decine e decine le segnalazioni di strade e sottopassi invasi dall’acqua, che arrivano dalla costa tirrenica cosentina particolarmente colpita in queste ultime ore dal maltempo ma sopratutto dalle violentissime mareggiate, con onde alte 6/7 metri, che stanno provocando un pò ovunque danni e devastazione nelle strutture delle zone marine.

In alcuni casi le onde riescono a spingersi fin sulle strade interne, trascinandosi dietro detriti con significative ripercussioni sul drenaggio delle acque. Numerosi gli e uomini e mezzi impegnati sul territorio per far fronte alle criticità e agli allagamenti. La furia delle onde ha provocato ingenti danni soprattutto a quei litorali dove negli ultimi anni, le ripetute mareggiate, hanno profondamente eroso la costa. In particolare, sono stati danneggiati lidi, strutture balneari e il manto stradale che a Guardia Piemontese è stato letteralmente sbriciolato. A San Lucido la forza della onde ha provocato danni e disagi su tutto il lungomare e al porto turistico. Anche nel Catanzarese i danni sono concentrati sulla fascia tirrenica ed in particolare nei comuni di Gizzeria, Nocera Terinese e Falerna, dove il mare ha inghiottito diverse strutture balneari, creando anche allagamenti in tutte le zone a ridosso della spiaggia. I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire, insieme a Protezione Civile e strutture tecniche dei Comuni interessati per mettere in sicurezza gli stabilimenti e le strade danneggiate. Non si registrano conseguenze per le persone. Le arterie stradali più’ esposte a rischi e invase dalle acque sono state chiuse.

Acquappesa spazzata via dalle onde (Instagram giuseppesalimonti)

Acquappesa spazzata via dalle onde (Instagram giuseppesalimonti)



E il tempo per i prossimi due giorni non sembra promettere nulla di buono anzi, la situazione meteorologica è prevista in via di peggioramento. La Protezione civile calabrese ha emanato un avviso di allerta gialla su tutta la fascia tirrenica per precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio o temporale con criticità idrogeologiche e/o idrauliche.

Le foto della costa tirrenica cosentina devastata dalla mareggiata

VIDEOÂ – Onde giganti e allagamenti a Fuscaldo



.

VIDEO – Danni ingenti a Cetraro Marina

.

VIDEO –Â Anche il lungomare di Amantea sott’acqua

VIDEO – Le immagini della mareggiata di Fuscaldo