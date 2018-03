Frana sulla 107 a Paola, in settimana saranno rimossi i container e il semaforo

L’Anas ha concluso in tempi record i lavori per la messa in sicurezza del tratto della statale 107 Silana Crotonese, interessato da una frana del versante che aveva determinato la chiusura dallo scorso mese di febbraio

COSENZA – La notizia fa tirare un sospiro di sollievo non solo agli automobilisti ma anche a studenti e pendolari che, a causa della chiusura del tratto ferroviario tra Paola e Cosenza, utilizzano bus e mezzi sostitutivi per viaggiare verso la costa tirrenica. L’Anas infatti, ha annunciato che procederĂ in settimana alla rimozione dei container messi a protezione della carreggiata e al relativo impianto semaforico installati al km 2,280 a Paola, dopo la frana che aveva interessato il tratto, situato nei pressi del cimitero della cittĂ del Santo. A metĂ febbraio infatti, il cedimento di un costone roccioso adiacente il tratto stradale aveva reso intransitabile il tratto della 107 per la presenza di massi e detriti sulla sede stradale. A seguito dell’intervento di Anas, Protezione civile e Vigili del fuoco, era stata posizionata sulla carreggiata minacciata dalla frana, una fila di container che, oltre a garantire la sicurezza stradale, ha consentito di procedere con le attivitĂ di bonifica del costone roccioso.

Per agevolare gli spostamenti previsti per i weekend di primavera, Anas ha lavorato alecramente ed ha comunicato che in questa settimana i container saranno rimossi, cosĂŹ come il semaforo per regolare la circolazione. La strada sarĂ riaperta a doppio senso di circolazione. La celeritĂ dei lavori che porteranno alla riapertura è legata anche alla necessitĂ di non gravare maggiormente sugli spostamenti da e per la costa tirrenica, anche in vista dell’arrivo della primavera che favorisce gli spostamenti per le localitĂ di mare, resi giĂ difficili dalla chiusura, dal 6 dicembre scorso, della galleria Santomarco e di conseguenza del tratto ferroviario Paola – Cosenza.