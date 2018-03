San Lucido, 4 colpi di fucile contro un’auto

La macchina era parcheggiata sotto casa della vittima. A dare l’allarme la moglie. Sul caso indagano i carabinieri di San Lucido



SAN LUCIDO – E’ accaduto giovedĂŹ scorso, nella serata. Non abbiamo notizie dirette. Sembra che a dare l’allarme sia stata la moglie della vittima, in quel momento a casa con i figli. L’uomo era fuori per interessi privati. Erano da poco passate le 23.30 quando la moglie ha avvertito strani rumori. Andata fuori a controllare, la donna si è resa conto che era successo qualcosa di grave ed ha allertato il marito ritornato velocemente a casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Lucido. Dei quattro colpi due hanno danneggiato la carrozzeria e il lunotto posteriore infrangendo il vetro; un terzo colpo avrebbe preso il finestrino lato passeggero posteriore e l’ultimo colpo il parabrezza dell’auto, una Alfa Romeo 156. L’uomo sembra di aver riferito ai carabinieri di non sapere chi siano, nè di avere avuto rapporti con persone poco raccomandabili o di aver promesso qualcosa.